A Inter de Milão fez uma final de Champions League para nunca mais lembrar. Diante do PSG, o time de Simone Inzaghi teve atuação irreconhecível e foi derrotado por 5 a 0 na Allianz Arena, amargando o segundo vice em um período de três temporadas na Europa.

continua após a publicidade

➡️ PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

➡️ Atuações do PSG: Doué entra para a história, Pacho dá show e Mayulu tem minutos de glória

O placar elástico cai na responsabilidade de todos os atletas, entre alguns destacáveis e outros isentos. Dimarco, brilhante em vários momentos da temporada, desceu as escadas dos vestiários como vilão. O ala esquerdo, além de falhar na montagem da linha defensiva do primeiro gol, desviou a bola e a tirou da trajetória do goleiro Sommer no segundo.

continua após a publicidade

No ataque, Lautaro Martínez e Marcus Thuram estiveram muito aquém do que se esperava. A dupla que se mostrou letal em 2024/25 praticamente não encostou na bola, e foi anulada pela zaga francesa, formada pelo brasileiro Marquinhos e por William Pacho.

🔢 Vice dolorido: as atuações da Inter na final da Champions League

Abaixo, confira as notas da redação do Lance! para os atletas parisienses, e passe seu cursor ou clique sobre as barras azuis para ver as análises.

continua após a publicidade

👀 Como foi a partida entre PSG e Inter de Milão?

Na etapa inicial, o PSG dominou a posse de bola e colocou a Inter de Milão contra a parede na final da Champions League. Após chances de Doué e Dembélé defendidas por Sommer, Vitinha acionou Doué na área, e o ponta encontrou Hakimi livre de marcação para escorar de primeira e abrir o placar aos 11 minutos. Em um rápido contra-ataque, Dembélé carregou a bola do campo de defesa ao ataque pelo lado esquerdo, virou o jogo e encontrou Doué, que dominou e soltou uma bomba para ampliar o marcador para o PSG aos 19 minutos. Os italianos responderam em cabeçadas de Acerbi e Thuram após cobranças de escanteios, mas ambas saíram pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o PSG seguiu pressionando a Inter de Milão e desperdiçou boas chances com Kvaratschelia e Dembélé. Simone Inzaghi buscou mudar o comportamento da equipe com mudanças, mas sem efeitos. Aos 17 minutos, Vitinha recebeu um lindo passe de calcanhar de Dembélé, acionou Doué, que finalizou rasteiro para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Barcola recebeu um cruzamento na área e bateu de primeira por cima da meta de Sommer. E aos 27 minutos, Kvaratschelia foi lançado pelo lado esquerdo do ataque por Dembélé, saiu livre de marcação na área e estufou as redes. Na reta final, Luis Enrique promoveu a entrada de Mayulu, que recebeu um passe por trás da marcação da Inter de Milão e soltou uma bomba que riscou a trave antes de balançar as redes e dar números finais ao duelo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.