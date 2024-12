O Real Madrid, mais uma vez, terá desfalques importantes no ataque em partida pela La Liga. O clube espanhol enfrentará, neste sábado (7), o Girona sem Vini Jr. e Rodrygo, novamente por lesão, e a presença dos craques já começa a ser dúvida para a decisão da Copa Intercontinental no dia 18 de dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Rodrygo vira desfalque em jogo entre Real Madrid e Girona

As lesões de Rodrygo e Vini Jr

A nova lesão de Rodrygo foi divulgada pelo Real Madrid, que precisou cortar o atacante da lista de relacionados para a partida da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, contra o Girona. Não é a primeira vez na temporada que o brasileiro fica fora de uma partida por conta de problemas médicos. Antes, os Merengues não puderam contar camisa 11 contra o Leganés, na La Liga, e contra o Liverpool, pela Champions League.

Vinícius Júnior também vem sendo desfalque do Real Madrid na temporada, com duas lesões nos últimos três meses. A primeira, em meados de agosto, tirou o atacante dos gramados por cerca de um mês. O brasileiro está se recuperando, agora, de sua segunda e mais séria lesão, que ocorreu em partida da Seleção Brasileira na última Data Fifa, em novembro.

continua após a publicidade

Previsão para a Copa Intercontinental

Com apenas 11 dias da final da Copa Intercontinental, garantida pelo Real Madrid após o título da Champions League 2023/24, não há certeza de que os brasileiros defenderão o clube merengue na decisão.

Pela gravidade da lesão de Vini Jr., a previsão inicial de retorno analisada pela imprensa espanhola era de fevereiro de 2025. No entanto, a recuperação do atacante parece ter sido adiantada já para terça-feira (10), contra o Atalanta pela Champions League, duas partidas antes da final do torneio intercontinental.

continua após a publicidade

Embora o desfalque tenha sido confirmado, mais informações não foram divulgadas pelo Real Madrid e a gravidade da lesão de Rodrygo continua "um mistério".

Real Madrid vive problemas com lesões na temporada

Além da nova lesão de Rodrygo, o Real Madrid conta com outros seis atletas no Departamento Médico, O aumento do número de machucados desde a temporada passada, segundo Florentino Pérez, está diretamente ligado ao calendário do futebol europeu. São sete lesões no ligamento cruzado em um ano.

Vini Jr (lesão no bíceps femoral da perna esquerda) está fora de ação desde o dia 25 de novembro; Carvajal e Militão estão fora da temporada (ligamento cruzado), enquanto Alaba (ligamento cruzado), Jacobo Ramón (tendão) e Camavinga (lesão no bíceps femoral da perna direita) tem retorno esperado ainda em 2024/25.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional