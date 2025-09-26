menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atlético-MG campeão? Confira as semifinais da Sul-Americana de 2025

Grande Conquista será decidida em 22 de outubro, no Paraguai

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/09/2025
08:19
Atualizado há 53 minutos
sul-americana
imagem cameraTaça da Copa Sul-Americana de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A semifinal da Sul-Americana de 2025 está definida. O segundo torneio mais importante do continente contará com um representante brasileiro: o Atlético-MG. O Galo terá pela frente três adversários tradicionais do futebol sul-americano — Independiente del Valle (Equador), Lanús (Argentina) e Universidad de Chile (Chile). Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A Conmebol ainda não divulgou oficialmente os horários e a ordem dos jogos, mas as datas-base já estão confirmadas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chaveamento da semifinal 🏆

🔵🔴 Universidad de Chile x Lanús 🔴⚪

🐔 Atlético-MG x Independiente del Valle ⚫⚪

A final da Copa Sul-Americana de 2025 será realizada em Assunção, no Paraguai. A data foi mantida pela Conmebol: 22 de novembro. No entanto, o estádio que receberá a decisão ainda não foi oficialmente anunciado.

continua após a publicidade

Data e local 📅

  1. Jogos de ida: semana do dia 22 de outubro; Independiente del Valle e Universidad de Chile jogam em casa.
  2. Jogos de volta: semana do dia 29 de outubro; Atlético-MG e Lanús decidem em casa.

Premiação 💰

  • Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora
  • Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)
  • Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)
  • Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)
  • Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)
  • Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)
  • Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

COPA SUL-AMERICANA 2025, ATLETICO-MG X BOLIVAR
Jogadores do Atlético-MG em campo para enfrentar o Bolívar, na Arena MRV, pela Sul-Americana de 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias