A semifinal da Sul-Americana de 2025 está definida. O segundo torneio mais importante do continente contará com um representante brasileiro: o Atlético-MG. O Galo terá pela frente três adversários tradicionais do futebol sul-americano — Independiente del Valle (Equador), Lanús (Argentina) e Universidad de Chile (Chile). Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A Conmebol ainda não divulgou oficialmente os horários e a ordem dos jogos, mas as datas-base já estão confirmadas.

Chaveamento da semifinal 🏆

🔵🔴 Universidad de Chile x Lanús 🔴⚪

🐔 Atlético-MG x Independiente del Valle ⚫⚪

A final da Copa Sul-Americana de 2025 será realizada em Assunção, no Paraguai. A data foi mantida pela Conmebol: 22 de novembro. No entanto, o estádio que receberá a decisão ainda não foi oficialmente anunciado.

Data e local 📅

Jogos de ida: semana do dia 22 de outubro; Independiente del Valle e Universidad de Chile jogam em casa. Jogos de volta: semana do dia 29 de outubro; Atlético-MG e Lanús decidem em casa.

Premiação 💰

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora

US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)

US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil) Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões) Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

