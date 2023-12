O segundo tempo foi mais movimentado. Aos oito minutos do primeiro tempo, Mayoral empatou a partida e colocou fogo no jogo. Mas, mesmo com um jogador a menos, 10 minutos depois, Morata colocou o Atleti na frente de novo. Griezmann, de pênalti, aos 24 minutos, fez o terceiro do time. Óscar Rodríguez, aos 42 minutos, colocou o Getafe de novo no jogo. E no final da partida, Mayoral, de pênalti, marcou de novo para empatar. Oblak fechou o gol e garantiu o empate para os donos da casa, mesmo com um a menos