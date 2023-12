⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ DEFESAÇA! Em boa jogada pelo lado direito da área, Matheus Nunes se livrou da marcação japonesa e finalizou cruzado para grande defesa de Nishikawa



2️⃣ MAIS UMA VEZ! Na sequência, Foden recebeu uma bola na entrada da área e bateu de primeira para outra boa intervenção do goleiro do Urawa Red



3️⃣ QUE AZAR! Nos acréscimos, Matheus Nunes recebeu um passe pelo lado direito da área, cruzou rasteiro e Hoibraten mandou de carrinho contra a própria meta



4️⃣ QUE BOLA! No início da segunda etapa, Walker enfiou uma grande bola em profundidade para Kovacic, que saiu cara a cara com o goleiro e ampliou o marcador



5️⃣ CONTOU COM A SORTE! Bernardo Silva aproveitou um rebote do goleiro em finalização de Matheus Nunes e bateu com desvio na defesa para marcar mais um para o Manchester City