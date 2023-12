⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ NO POSTE! Com apenas oito minutos de jogo, Arias aproveitou cruzamento de Keno e bateu de primeira, mas carimbou a trave



2️⃣ DE NOVO! Em cobrança de escanteio ensaiada, o colombiano recebeu um passe na entrada da área, finalizou de primeira e acertou o poste mais uma vez



3️⃣ DEFESAÇA! Na reta final do primeiro tempo, Kahraba aproveitou uma finalização amortecida pela zaga e surgiu livre de marcação na área, cabeceou, mas Fábio impediu o gol do Al Ahly



4️⃣ AGORA SIM! Em uma grande jogada individual, Marcelo aplicou uma caneta em Percy Tau, sofreu pênalti e Jhon Arias converteu a cobrança para o Fluminense



5️⃣ ILUMINADO! Aos 44 da etapa final, John Kennedy recebeu passe de Martinelli, limpou a marcação da defesa e balançou as redes no Mundial de Clubes