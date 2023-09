O Newcastle United ocupa a 12ª posição na tabela, com seis pontos conquistados. Os Magpies, que contam com os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton em seu elenco, vêm de uma vitória por 1 a 0 sobre o Brentford na última rodada. Agora, eles buscam continuar sua ascensão na classificação e se aproximar ainda mais das primeiras colocações. Uma vitória nesta rodada é essencial para as ambições do Newcastle na temporada.