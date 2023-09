O tropeço diante do Atlanta United gerou provocações do adversário na internet, mas não afetou o moral do time. No último dia 20, o Inter Miami recebeu o Toronto FC e aplicou sonoros 4 a 0. Messi saiu de campo no primeiro tempo ao sentir pancada e não participou de nenhum dos quatro gols. Facundo Farias abriu o placar ainda na primeira etapa, Taylor marcou dois e Cremaschi também deixou sua marca.