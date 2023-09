O PSG vem de uma vitória na estreia da Champions League quando deram 2 a 0 no Borussia Dortmund em casa. O time tem alguns desfalques e o técnico Luis Enrique não vai contar com o elenco completo mais uma vez. Titulares como Asensio e Kimpembe ficam de fora juntos a Nuno Mendes, Letellier e Sergio Rico no departamento médico. O ataque vai ser formado por Dembelé, Mbappé e Kolo Muani, que deve entrar no lugar de Gonçalo Ramos mais uma vez.