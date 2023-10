VOANDO BAIXO

Transformação. A palavra-chave do Atlético de Madrid de Diego Simeone não pode ser outra. De um time com muitas dificuldades em propor jogo, a equipe espanhola se transformou em um pilar de jogo ofensivo neste ano, sendo uma três equipes com mais gols marcados em 2023. O início de campeonato é ótimo, com 22 pontos em nove jogos, o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Além disso, são cinco vitórias seguidas por La Liga, e um bom desempenho na Champions, com a segunda colocação do grupo E até o momento.