FASE CRESCENTE

A Juventus parece estar passando por uma maré positiva neste momento. São quatro jogos sem derrota no Campeonato Italiano, com três vitórias e um empate no período. Allegri vai conseguindo suprir as polêmicas ausências de Pogba e Fagioli e as lesões de outros jogadores, elevando a Velha Senhora na tabela da competição. A equipe chega com a confiança em dia para o duelo, já que passou pelo rival local Torino com certa tranquilidade e, na última rodada, bateu o Milan em pleno San Siro, com gol solitário de Manuel Locatelli.