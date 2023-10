Assédio da Europa

Pablo Maia chama atenção pela pouca idade e pelo desempenho que mostra em campo desde seus primeiros momentos como profissional. Revelado em Cotia, começou a ser relacionado no elenco principal no começo do Campeonato Paulista de 2022, sob o comando de Rogério Ceni. Naquela edição, inclusive, chegou a receber um prêmio de 'revelação do Paulistão'. Desde então, se tornou titular e chegou até mesmo a aparecer no radar de times da Europa nos últimos meses.