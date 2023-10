As notícias desta sexta-feira (27) não são positivas para a parte vermelha de Londres. Em entrevista coletiva que antecede o duelo com o Sheffield United, pela Premier League, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, confirmou que Gabriel Jesus foi diagnosticado com uma lesão muscular e será desfalque nos próximos compromissos dos Gunners.



- Os exames mostram que ele está com uma lesão muscular, e poderemos perdê-lo por algumas semanas. Não posso falar um tempo limite porque ele sempre nos surpreende, mas há algo com o Gabriel Ele sentiu essa lesão em uma ação estranha, e é bem verdade que ele teve um acúmulo de jogos nas últimas semanas, com a seleção nacional e jogando nossos jogos, algo que ele não fazia há um tempo. São notícias verdadeiramente ruins para nós - afirmou o espanhol.