imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Estreia no Campeonato Mineiro! Confira escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/01/2026
17:38
Cruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Mineiro na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), em partida contra o Pouso Alegre, no Mineirão. Para o duelo o técnico Tite escalou uma equipe recheada de reservas.

Os jogadores que não atuaram muito em 2025 se reapresentaram antes, na última sexta-feira (2). Posteriormente, os demais chegaram à Toca da Raposa na segunda-feira (5).

Com isso, havia a expectativa de que Néiser Villareal fosse titular contra o Pousão. Entretanto, por conta de um edema muscular na coxa esquerda.

Além dele, Chico da Costa também não será opção para Tite. O atacante foi anunciado na última sexta-feira (9), mas não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo (BID) da Confederação Brasileira (CBF).

Treino do Cruzeiro na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis

Enquanto isso, Danilo escalou o Pouso Alegre com: Anderson; Da Silva, Vitão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena, Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa, Nathan Palafoz

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X POUSO ALEGRE

CAMPEONATO MINEIRO- 1ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Anderson; Da Silva, Vitão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena, Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa, Nathan Palafoz

