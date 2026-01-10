Estreia no Campeonato Mineiro! Confira escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre
Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado
O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Mineiro na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), em partida contra o Pouso Alegre, no Mineirão. Para o duelo o técnico Tite escalou uma equipe recheada de reservas.
Os jogadores que não atuaram muito em 2025 se reapresentaram antes, na última sexta-feira (2). Posteriormente, os demais chegaram à Toca da Raposa na segunda-feira (5).
Com isso, havia a expectativa de que Néiser Villareal fosse titular contra o Pousão. Entretanto, por conta de um edema muscular na coxa esquerda.
Além dele, Chico da Costa também não será opção para Tite. O atacante foi anunciado na última sexta-feira (9), mas não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo (BID) da Confederação Brasileira (CBF).
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis
Enquanto isso, Danilo escalou o Pouso Alegre com: Anderson; Da Silva, Vitão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena, Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa, Nathan Palafoz
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X POUSO ALEGRE
CAMPEONATO MINEIRO- 1ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Anderson; Da Silva, Vitão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena, Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa, Nathan Palafoz
