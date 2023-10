O sonho de João Félix em vestir a camisa do Barcelona já se tornou realidade, e pode ganhar um prazo de validade ainda maior nas próximas janelas de transferências. O jornalista Toni Juanmartí, do periódico catalão "Sport", informou nesta segunda-feira que já existem conversas entre o clube catalão e o Atlético de Madrid, detentor dos direitos do jogador, para uma transferência fixa.