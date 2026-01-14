O Atlético de Madrid avalia a contratação do meio-campista João Gomes, atualmente no Wolverhampton, como uma das opções para reforçar o elenco nesta janela de transferências. A informação é do jornal espanhol "Marca", que aponta o brasileiro como um dos nomes destacados internamente após a saída de Conor Gallagher para o Tottenham.

Com a venda do inglês que rendeu cerca de 40 milhões de euros aos cofres do clube espanhol, o Atlético definiu como prioridade a chegada de um meio-campista central, setor considerado carente pelo departamento esportivo. Nesse cenário, João Gomes aparece como um perfil que agrada à comissão técnica e à diretoria, tanto pelo rendimento recente na Premier League quanto pelo histórico de formação e competitividade.

Meio-campista é destaque no Wolves

Aos 24 anos, João Gomes é titular frequente do Wolverhampton e um dos jogadores mais regulares da equipe inglesa, apesar da campanha ruim do clube na temporada. Lanterna da Premier League, o Wolves soma apenas sete pontos em 21 rodadas, mas o brasileiro esteve em campo em 18 desses jogos como titular, sendo uma das principais referências de intensidade e marcação no meio-campo.

Desde que chegou à Inglaterra, em 2022, após se destacar pelo Flamengo, João Gomes ultrapassou a marca de 100 partidas pelo clube. Na atual temporada, já soma 24 jogos, números que reforçam sua consistência e importância no elenco. O desempenho também o levou à seleção brasileira, pela qual já disputou dez partidas.

João Gomes em ação pelo Wolves (Foto: Divulgação/Wolves)

Formado no Flamengo, João Gomes ganhou projeção nacional pela capacidade de pressão, leitura defensiva e entrega física, características que chamaram a atenção do futebol europeu. Sua adaptação rápida à Premier League consolidou o volante como um dos ativos mais valorizados do elenco do Wolves, mesmo em um contexto coletivo adverso.

João Gomes também está no radar de outras equipes europeias

Segundo o Marca, o Atlético de Madrid não está sozinho na disputa. Napoli e Manchester United também monitoram a situação do jogador, além de outros clubes italianos e espanhóis atentos ao mercado. A concorrência pode dificultar a negociação, especialmente pelo valor envolvido e pela importância do atleta para o clube inglês.

No Atlético, a possível chegada de João Gomes se encaixa no processo de reformulação do elenco após uma janela de inverno movimentada, que já teve saídas relevantes. A ideia é repor a perda de Gallagher com um jogador capaz de oferecer equilíbrio, intensidade e capacidade de competir em alto nível sob o comando de Diego Simeone.

Caso o negócio avance, João Gomes pode ampliar a lista de brasileiros que já vestiram a camisa do Atlético de Madrid. O clube espanhol tem longa tradição com atletas do país, sendo o Brasil o segundo com mais estrangeiros na história da equipe, atrás apenas da Argentina. Nomes recentes como Samuel Lino, Renan Lodi e Matheus Cunha tiveram passagens de diferentes impactos, enquanto Filipe Luís se consolidou como um dos maiores ídolos estrangeiros do clube, com mais de 300 partidas disputadas.

