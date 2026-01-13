menu hamburguer
Golaço, herói improvável e pênaltis: veja como foi o dia da Copa do Rei

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Real Sociedad venceram e passaram de fase

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/01/2026
20:03
Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Nesta terça-feira (13), três jogos movimentaram o futebol espanhol com a disputa das oitavas de final da Copa do Rei. Em duelos marcados por golaços, tensão, prorrogação e decisão nos pênaltis, equipes da elite do país – como Atlético de Madrid, Real Sociedad, Osasuna e Athletic Bilbao – estiveram em campo. Confira como foram os confrontos.

Atlético de Madrid vence La Coruña em duelo tenso

O jogo mais aguardado do dia colocou frente a frente o Atlético de Madrid, uma das principais forças da Espanha, e o Deportivo La Coruña, tradicional clube que tenta retomar protagonismo no cenário nacional. Esperava-se domínio colchonero, mas o confronto foi equilibrado, aberto e com chances para os dois lados.

No segundo tempo, o único gol da partida saiu em um lance de pura categoria. Em cobrança de falta, Griezmann acertou o ângulo e abriu o placar para o Atlético. A partir daí, o duelo ganhou ainda mais intensidade, com alternância constante entre defesa e ataque. Ao fim, os colchoneros administraram a vantagem e garantiram a classificação às quartas de final.

Athletic Bilbao sofre contra o Cultura Leonesa, mas avança

Em outro confronto cheio de emoção, o Athletic Bilbao encontrou grandes dificuldades diante do Cultura Leonesa. Jogando em casa, a equipe da segunda divisão saiu na frente. O Athletic empatou, mas voltou a sofrer o gol pouco depois. Ainda no primeiro tempo, Guruzeta deixou tudo igual, porém os mandantes marcaram novamente em seguida.

Antes do intervalo, o Athletic buscou mais uma reação e igualou o placar, levando o jogo empatado até o apito final. Na prorrogação, o Cultura Leonesa chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Na sequência, Unai Gómez acertou a trave em jogada individual e, no rebote, Nico Williams sofreu pênalti. O próprio Gómez converteu a cobrança e selou a virada e a vaga dos bascos nas quartas.

Real Sociedad elimina o Osasuna nos pênaltis

No duelo entre equipes de La Liga, equilíbrio e nervosismo marcaram o confronto. Fora de casa, o Osasuna começou em ritmo intenso e abriu dois gols ainda nos primeiros 20 minutos – um deles contra, marcado por Oyarzabal, principal referência técnica da Real Sociedad.

O placar parecia encaminhado, mas nos minutos finais a Real Sociedad reagiu. Turrientes diminuiu e, já nos acréscimos, Zubeldia empatou a partida. Na prorrogação, o jogo seguiu truncado e sem definição, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou Marrero, goleiro reserva da Real Sociedad, que defendeu duas tentativas e garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Rei.

Unai Marrero, goleiro reserva da Real Sociedad, foi herói na Copa do Rei (Foto: Reprodução)
Unai Marrero, goleiro reserva da Real Sociedad, foi herói na Copa do Rei (Foto: Reprodução)

