O Atlético de Madrid vive uma fase iluminada. O brilho das luzes, quando tardio nas partidas, parece dar o combustível ao time, que sob o seu lema "Nunca deixe de crer", se tornou um especialista em buscar resultados quando as adversidades jogam contra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na terça-feira (25), a equipe visitou o Barcelona em Montjuïc, e mesmo perdendo por 4 a 2, remou pelo empate fora de casa em 4 a 4, com o gol decisivo anotado por Sorloth já aos 48 do segundo tempo. Mas esta não é a primeira vez que os comandados de Diego Simeone levam a bola às redes depois do tempo regulamentar.

continua após a publicidade

Desde o início da temporada atual, foram 16 as vezes em que o ataque colchonero encontrou o caminho da baliza, contando com o tento do nórdico. Das 16, em dez o tento anotado foi decisivo, ou seja, transformou o placar em vitória ou empate para o time da capital espanhola.

🥅 Veja a lista de gols do Atlético de Madrid dos 90' para cima

⚽ Atlético 3x0 Girona - 25/08/2024 - Koke - 94 minutos

⚽ Bilbao 0x1 Atlético - 31/08/2024 - Ángel Correa - 92 minutos

⚽ Atlético 3x0 Valencia - 15/09/2024 - Julián Álvarez - 94 minutos

⚽ Atlético 2x1 RB Leipzig - 19/09/2024 - Josema Giménez - 90 minutos

⚽ Celta de Vigo 0x1 Atlético - 26/09/2024 - Julián Álvarez - 90 minutos

⚽ Atlético 1x1 Real Madrid - 29/09/2024 - Ángel Correa - 95 minutos

⚽ Atlético 3x1 Leganés - 20/10/2024 - Alexander Sorloth - 99 minutos

⚽ Paris Saint-Germain 1x2 Atlético - 06/11/2024 - Ángel Correa - 93 minutos

⚽ Real Valladolid 0x5 Atlético - 30/11/2024 - Alexander Sorloth - 92 minutos

⚽ Cacereño 1x3 Atlético - 05/12/2024 - Rodrigo de Paul (92') e Julián Álvarez (96')

⚽ Atlético 4x3 Sevilla - 08/12/2024 - Antoine Griezmann - 94 minutos

⚽ Barcelona 1x2 Atlético - 21/12/2024 - Alexander Sorloth - 96 minutos

⚽ Atlético 2x1 Bayer Leverkusen - 21/01/2025 - Julián Álvarez - 90 minutos

⚽ Atlético 2x0 Mallorca - 01/02/2025 - Antoine Griezmann - 93 minutos

⚽ Barcelona 4x4 Atlético - 25/02/2025 - Alexander Sorloth - 93 minutos

continua após a publicidade

- Nossa equipe, mesmo com os momentos distintos do jogo, trabalhou com integridade e com segurança. Com um espírito de competitividade enorme. O 2 a 2 nos trouxe um dano grande, e eles nos encurralaram. O 4 a 2 seria muito duro para um rival como o Barcelona. Mas esse espírito me apaixona. Foi um jogo aberto. Eles têm as armas deles, mas nós temos as nossas. O 4 a 4 completou uma noite que nossos torcedores nunca esquecerão - afirmou Diego Simeone.

Diego Simeone já conduziu o Atlético de Madrid a dois títulos espanhóis em sua era (Foto: José Jordán / AFP)

Com o empate, o Atlético se manteve inteiro na Copa do Rei, aguardando o jogo de volta em seu estádio, e conciliará nas próximas semanas a atenção com as demais competições. Fato é que parece não haver "apagar das luzes", porque o "Atleti das Luzes", até o momento, não deixou de crer nas remontadas.

👑 Barcelona e Atlético se reencontram na Copa do Rei em breve

Agora, as duas equipes concentram-se em compromissos de La Liga e Champions League. O jogo de volta está marcado para o dia 2 de abril, com mando do Atleti no Riyadh Air Metropolitano. Quem vencer estará qualificado para enfrentar Real Madrid ou Real Sociedad na decisão; um novo empate forçará a prorrogação e, se necessário, a disputa por pênaltis.