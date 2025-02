O empate elétrico entre Barcelona e Atlético de Madrid, pela Copa do Rei, teve um sabor especial para o centroavante colchonero Alexander Sorloth. O norueguês anotou o gol de empate nos acréscimos do duelo, igualando o marcador em um grande 4 a 4, e deixou a situação aberta para o jogo de volta, no começo de abril, em busca de uma vaga na final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o duelo, o atacante concedeu entrevista ao canal local da "ESPN" e fez uma leve provocação aos catalães, afirmando que já tinha consciência de que balançaria as redes no Olímpico de Montjuïc.

continua após a publicidade

- Eu sempre sinto algo diferente quando jogo em Barcelona. Acho que é o quarto ou quinto jogo que eu marco contra eles, então é um sentimento legal. Mesmo quando acordei na manhã de hoje, eu tinha certeza de que marcaria gol - revelou o atleta.

Em sete partidas na carreira diante dos Blaugranas, Sorloth tem cinco gols, sendo um em casa um dentro dos cinco mais recentes. Pelo Atleti, o primeiro capítulo também foi memorável: no turno inicial de La Liga, o centroavante saiu do banco e anotou o gol da vitória também depois do tempo regulamentar, findando um jejum de quase duas décadas sem vitórias na Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Web se rende a Simeone após Barcelona x Atlético de Madrid: ‘Força da natureza’

A história se repetiu nesta terça-feira para o nórdico. Também entrando como substituto, recebeu passe de Samuel Lino após derrapada de Koundé e, de cara para o gol, só teve o trabalho de completar a jogada. O goleiro Szczesny ainda tentou chegar e tocou na bola, mas apenas assustou a torcida do clube da capital.

Sorloth, do Atlético, bate para empatar o duelo com o Barcelona, pela Copa do Rei (Foto: Lluis Gene / AFP0

👑 Barcelona e Atlético se reencontram na Copa do Rei em breve

Agora, as duas equipes concentram-se em compromissos de La Liga e Champions League. O jogo de volta está marcado para o dia 2 de abril, com mando do Atleti no Riyadh Air Metropolitano. Quem vencer estará qualificado para enfrentar Real Madrid ou Real Sociedad na decisão; um novo empate forçará a prorrogação e, se necessário, a disputa por pênaltis.