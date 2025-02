O gol perdido por Edinson Cavani na eliminação do Boca Juniors na Libertadores segue dando o que falar. Aos 52 minutos da segunda etapa, o uruguaio teve a chance de colocar os Xeneizes na fase seguinte dos jogos preliminares da competição, mas furou dentro da pequena área, e viu sua equipe cair nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no agregado.

O erro crasso do centroavante levou o jornal local "Olé" a desespero. O periódico detonou a oportunidade desperdiçada na Bombonera e lamentou a queda precoce dos donos da casa, que ficarão sem calendário continental pelo resto do ano.

- Eles não conseguiam acreditar. Nem os companheiros, nem os torcedores do Boca. Tampouco Fernando Gago, que levou as mãos à cabeça em um gesto de incredulidade que não é comum nas gestualidades habituais do "Pintita". O cruzamento de Alarcón pela direita fez Cavani se encontrar com a bola na pequena área. Era só empurrar, e os Xeneizes estariam na terceira fase da Pré-Libertadores eliminando o Alianza Lima. Mas ele furou em uma situação impossível de compreender por parte de um dos maiores goleadores do futebol no século XXI - criticou o jornal.

🥅 Veja o gol perdido por Cavani pelo Boca Juniors, que despertou críticas do Olé

¡El gol errado por Cavani en el descuento!



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/VVxhWNVkiT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2025

Após a vitória pelo placar mínimo em sua casa, os peruanos saíram atrás com gol contra de Miguel Trauco, ex-lateral do Flamengo. Barcos, centroavante com passagens por Palmeiras e Grêmio, deixou tudo igual de cabeça ainda na primeira etapa, mas Kevin Zenón marcou o segundo dos argentinos já na metade final do duelo.

O erro de Cavani garantiu a disputa por pênaltis na Bombonera. Nas cobranças, Cavani converteu seu tiro; no quinto chute do Boca, Alan Velasco precisava fazer para forçar as alternadas, mas bateu mal e parou em defesa do goleiro Viscarra. Na terceira e derradeira fase, o Alianza enfrenta os chilenos do Deportes Iquique; quem avançar garante um lugar na fase de grupos da Libertadores.