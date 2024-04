Gundogan observa expulsão de Araújo na Champions (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 11:12 • Barcelona (ESP)

A situação no vestiário do Barcelona após a queda na Champions é terrível. O meio-campista Gundogan teceu críticas públicas a seu companheiro Ronald Araújo, expulso na partida de volta das quartas de final frente ao PSG, em lance que originou a remontada francesa.

Em evento de apresentação do livro "Relatos Solidários do Esporte", Araújo foi questionado pela imprensa presente sobre a situação. Entretanto, o uruguaio optou por esconder as polêmicas embaixo do tapete e seguir em frente.

- Eu prefiro guardar para mim tudo aquilo que penso sobre as declarações de Gundogan. Tenho códigos e valores, e tenho que respeitar eles - disse o zagueiro.

Ronald também falou sobre o lance da expulsão. Ao derrubar Barcola, o defensor recebeu cartão vermelho, quando o Barça tinha dois gols de diferença no agregado e vencia por 1 a 0 em Montjuïc. Com um a menos, o time de Xavi não resistiu à pressão parisiense e sofreu quatro gols, sendo eliminado.

- A jogada é fortuita, 50 a 50. Se o árbitro não marca, não dá em nada. Mas se marca, tem que expulsar. Obviamente estamos todos tristes. Isso é futebol, terá revanche, e voltaremos a tentar o título na próxima temporada. Temos um grupo jovem que dará muita alegria aos culés. Essa geração vai ganhar uma taça europeia - disse o zagueiro.

Sem a Champions, o Barcelona volta suas atenções para a disputa de La Liga. Os Blaugranas estão na segunda colocação, com 70 pontos, oito a menos em relação ao líder Real Madrid. A próxima rodada traz justamente um El Clásico no Santiago Bernabéu, no domingo (21), às 16h (horário de Brasília).

Ronald Araújo, do Barcelona, comete falta e é expulso na Champions (Foto: Josep LAGO / AFP)