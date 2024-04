Semifinais da Champions League superam R$ 19 bilhões em valor de mercado; veja ranking

Com a definição dos classificados para as semifinais da Champions League, um fato chama a atenção: os quatro elencos somados superam R$ 19 bilhões em valor de mercado. É o que aponta um levantamento do Lance! Biz, com dados do Transfermarkt.



Dentre os semifinalistas, o Real Madrid - de Vini Jr., Bellingham e cia. - é quem tem o elenco mais valioso: R$ 5,8 bilhões. O Borussia Dortmund, por outro lado, tem o elenco mais barato: R$ 2,6 bilhões.



