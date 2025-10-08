Atitude de Trump, presidente dos EUA, impacta Messi; entenda

A crise migratória que tomou conta dos Estados Unidos nos últimos meses chegou ao futebol e acabou afetando diretamente Lionel Messi e a seleção argentina. Um amistoso da equipe, que seria disputado em Chicago na próxima segunda-feira (13), precisou ser transferido para a Flórida após a escalada das tensões políticas e a decisão do presidente Donald Trump de enviar tropas da Guarda Nacional à cidade.

A partida entre Argentina e Porto Rico foi realocada para o Chase Stadium, em Fort Lauderdale, estádio do Inter Miami – clube de Messi. O duelo também teve a data alterada e será realizado na terça-feira (14). Segundo a "Associated Press", a mudança foi confirmada por um executivo da Associação de Futebol da Argentina (AFA) após negociações com as autoridades locais e representantes porto-riquenhos, que aceitaram a alteração sem resistência.

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Crise política afeta Messi e Argentina

A mudança ocorreu durante uma nova operação federal em Chicago. Trump ordenou o envio da Guarda Nacional para proteger prédios públicos e agentes do Serviço de Imigração (ICE), chamando manifestantes contrários à sua política migratória de “terroristas”. A decisão provocou protestos e forte reação de líderes democratas.

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, respondeu proibindo o uso de imóveis da cidade em ações do ICE. A Casa Branca acusou Johnson de “proteger criminosos”, e Trump chegou a dizer que ele “deveria estar preso”. Com o aumento dos confrontos e o risco de violência, o amistoso no Soldier Field foi cancelado.

Argentina permanece em Miami

Com o cenário de insegurança em Chicago, a AFA optou por manter toda a concentração da equipe em Miami durante a Data Fifa. Antes do confronto com Porto Rico, a Argentina enfrentará a Venezuela nesta sexta-feira (10), no Hard Rock Stadium. Os dois amistosos fazem parte da preparação da atual campeã mundial para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

