Jornalistas exaltam Raphinha em Real Madrid x Barcelona: ‘Melhor do mundo’

Atacante do Barcelona, Raphinha brilhou na vitória da equipe contra o rival Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha. Neste domingo (12), em Jeddah, o brasileiro marcou dois gols e deu uma assistência que ajudaram os blaugranas na conquista do título. Nas redes sociais, jornalistas elogiaram o atleta.

Raphinha marcou o 3º e o 5º gol do Barcelona no jogo, além da assistência para o gol de Alejandro Balde. Na temporada, o brasileiro soma 27 jogos, com 19 gols e nove passes para gol. Lamine Yamal e Lewandowski completaram a goleada para o time de Hansi Flick. O Real Madrid descontou com Mbappé e Rodrygo.

