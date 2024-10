Atitude de Neymar aumenta suspeitas de volta do trio com Messi e Suárez

Neymar voltou a jogar futebol um ano depois da lesão no Al Hilal (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar comprou um novo imóvel, desta vez em Miami, nos Estados Unidos. Com isso, os rumores da reedição do "Trio MSN", formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, que jogaram juntos no Barcelona. Hoje, o argentino e o uruguaio defendem o Inter Miami. O brasileiro joga pelo Al-Hilal, no futebol da Arábia Saudita.

A nova propriedade do astro fica dentro de um condomínio fechado, em Bal Harbour. O local é um dos mais luxuosos de toda a Flórida. O terreno tem mais de 2300 metros quadrados e foi avaliado em US$ 26 milhões (R$ 150 milhões). A área deve receber a construção de uma casa para o craque.

Antes dessa compra de Neymar, Messi e Suárez também adquiriram imóveis na cidade. A mansão de Luisito, em Fort Lauderdale, custou mais de R$ 66 milhões. O imóvel de Lionel, em Bay Colony, superou os R$ 62 milhões. As informações são do TheRealDeal.

A compra aqueceu os rumores de trasferência do brasileiro para o Inter Miami. O time norte-americano já é quase uma "amostra grátis" daquele Barcelona que encantou o mundo. O clube já conta com Busquets e Jordi Alba, além de Messi e Suárez. De acordou com a mídia saudita, Neymar é o próximo ex-Barcelona a vestir o uniforme rosa.

O atacante fez apenas um jogo pelo Al-Hilal desde que retornou de sua lesão. O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. A contusão deixou o camisa dez pouco mais de 1 ano sem jogar. O último jogo de Neymar tinha sido no dia 17 de outubro de 2023. Mas, no último dia 21, o craque entrou durante a vitória do Al-Hilal contra o Al Ain por 5 a 4.

