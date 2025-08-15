Aston Villa x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada
Aston Villa e Newcastle terão os caminhos cruzados neste sábado (16), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. A partida acontece às 08h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING). O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Após garantir vaga na Europa League pela ótima campanha na Premier League, o Aston Villa começa a temporada após sete amistosos (três vitórias, dois empates e três derrotas). Já o Newcastle disputará a Champions League e busca repetir o desempenho. Além da classificação, os Magpies encerraram o jejum de quase 70 anos com a conquista do título da Copa da Liga Inglesa.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Newcastle
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Constantine Hatzidakis e Nick Hopton (auxiliares); Simon Hoope (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes e Tim Robinson
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🦁 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Bizo; Cash, Torres, Konsa e Maatsen; Kamara, Tielemans e Rogers; Malen, McGinn e Watkins.
❌ Desfalques: Emiliano Martínez.
❓ Dúvida: -
⚪⚫ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Livramento, Schär, Burn e Lewis Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Elanga e Barnes.
❌ Desfalques: Joe Willock e Alexander Isak.
❓ Dúvida: -
