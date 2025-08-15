menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Aston Villa x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada

imagem cameraAston Villa x Newcastle: onde assistir à primeira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Birmingham (ING)
Dia 15/08/2025
12:15
  • Mais Notícias

Aston Villa e Newcastle terão os caminhos cruzados neste sábado (16), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. A partida acontece às 08h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING). O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Após garantir vaga na Europa League pela ótima campanha na Premier League, o Aston Villa começa a temporada após sete amistosos (três vitórias, dois empates e três derrotas). Já o Newcastle disputará a Champions League e busca repetir o desempenho. Além da classificação, os Magpies encerraram o jejum de quase 70 anos com a conquista do título da Copa da Liga Inglesa.

Ficha do jogo

Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Premier League
1ª rodada
Data e Hora
Sábado, 16 de agosto de 2025, às 08h30 (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Constantine Hatzidakis e Nick Hopton
Var
Peter Bankes e Tim Robinson
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Newcastle
1ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Constantine Hatzidakis e Nick Hopton (auxiliares); Simon Hoope (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes e Tim Robinson

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦁 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Bizo; Cash, Torres, Konsa e Maatsen; Kamara, Tielemans e Rogers; Malen, McGinn e Watkins.

❌ Desfalques: Emiliano Martínez.
❓ Dúvida: -

⚪⚫ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Livramento, Schär, Burn e Lewis Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Elanga e Barnes.

❌ Desfalques: Joe Willock e Alexander Isak.
❓ Dúvida: -

circulo com pontos dentroTudo sobre

