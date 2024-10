Mãe de suposta filha de Neymar manda recado para Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi juntos em registro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro

Gabriella Gaspar, mulher que alega ter uma filha, Jazmin Zoe, de 10 anos, com o Neymar, mandou um recado para Bruna Biancardi. A influenciadora é atual do jogador e mãe da filha mais nova do atleta, Mavie, de apenas 1 ano.

Através de um post nas redes sociais, a modelo húngara pediu desculpas para Bruna Biancardi. Ela afirmou que agiu de forma errada com a influenciadora. Nas últimas semana, Gabriella moveu a internet ao curtir posts que especulavam uma possível má índole da mãe de Mavie como pessoa.

- Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe Bruna. Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito. Bruna, por favor responda para tentarmo falar adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversas de maneira sensata - disse a mulher que alega ter uma filha com Neymar.

Suposta mãe de primeira 'filha' de Neymar manda recado para Bruna Biancardi (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda o caso

No início do mês de outubro, a húngara Gabriella Gaspar, tenta comprovar a paternidade do jogador. A relação entre os dois teria acontecido durante a passagem da Seleção Brasileira em La Paz em 2013. Ela alega que possui uma amostra de material genético do jogador para comprovar a paternidade.

Na última semana, Jazmin Zoe, a suposta filha do jogador, passou mal e precisou ser internada. O fato aconteceu às vésperas do possível exame de DNA. Durante o período, a ex-modelo movimentou a internet ao curtir comentários que atacavam a índole de Bruna Biancardi.

A filha de Gabriella tem 10 anos e mora na Hungria com a mãe. Ao jornal, a ex-modelo afirmou que a demora para reconhecer a paternidade de Neymar se deveu à vontade de resolver tudo internamente. Porém ela não teria tido sucesso na investida com a família do jogador.

Filhos de Neymar

Neymar Jr. já é pai de três filhos com três mulheres distintas. Com Carolina Dantas, o jogador teve seu primeiro filho, Davi Lucca de 12 anos. Mavie é a filha "do meio", a pequena tem somente 1 ano é fruto do relacionamento atual de Neymar com Bruna Biancardi. A mais nova, Helena, tem somente três meses e é filha de Amanda Kimberly, ex-affair de Neymar no período em que Bruna estava grávida de Mavie.