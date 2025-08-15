menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Barcelona freia elogios a Yamal: ‘Não se trata de um jogador’

Espanhol é cotado para ganhar a Bola de Ouro

Lamine Yamal dribla defensor no duelo entre Barcelona e Como
imagem cameraLamine Yamal dribla defensor no duelo entre Barcelona e Como (Foto: Josep Lago/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
11:28
Técncio do Barcelona, Hansi-Flick freou os elogios a Lamine Yamal na véspera da estreia do clube catalão na La Liga. Em coletiva, o treinador se mostrou mais preocupado com a questão coletiva e tratou o espanhol como uma engrenagem importante do elenco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- No final, o mais importante é ganhar como equipe. Ele é uma engrenagem a mais do time, uma parte importante. Está treinando muito bem com e sem a bola, defendendo, fazendo pressão... Nós vimos contra o Como. Está muito bem. Está melhorando, mas tem margem de melhora. Não se trata de um jogador, não me importa os gols que faça, o importante é ganhar como equipe.

Na última temporada, Lamine Yamal foi uma das peças mais importantes do Barcelona, que conquistou a La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. O jovem de 18 anos é cotado como um dos favoritos na disputa pela Bola de Ouro, que acontecerá no dia 22 de setembro.

Neste sábado (16), Lamine Yamal faz sua estreia na temporada no duelo entre Barcelona e Mallorca, às 14h30 (de Brasília). A joia espanhola espera seguir crescendo na carreira e ganhar mais protagonismo herdando a camisa 10, que pertenceu a Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho.

Yamal vai bem em pré-temporada do Barcelona

No amistoso valendo o Troféu Joan Gamper entre Barcelona e Como, Lamine Yamal conseguiu ser o grande destaque da equipe de Hansi-Flick. O atleta marcou dois gols na vitória por 5 a 0 dos culés sobre os italianos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ferran Torres abraça Lamine Yamal na comemoração do gol do Barcelona sobre o Real Madrid
Ferran Torres abraça Lamine Yamal na comemoração do gol do Barcelona sobre o Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)

