Denílson aponta favorito entre Racing e Corinthians, pela Sul-Americana

Denílson projetou uma vitória do Corinthians sobre o Racing-ARG (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 06:40 • São Paulo (SP)

Depois do empate em 2 a 2 na Neo Química Arena, Corinthians e Racing voltam a se enfrentar, no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Comentarista do programa "Jogo Aberto", o ex-jogador Denílson afirmou que vai "secar" o time paulista, mas afirmou que o Alvinegro deve vencer os argentinos no El Cilindro.

➡️ Racing x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

- Se me perguntar para quem eu estou torcendo, é para o Racing. 2 a 0, amassando os caras. Mas estou achando que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Vou estar secando, obviamente, mas acho que o Corinthians vai ganhar o jogo. Yuri Alberto fez falta na última partida. Memphis Depay, junto com o Yuri, tem dado bons frutos e acho que o Corinthians consegue essa vitória - disse Denílson.

No primeiro jogo, Yuri Alberto marcou os dois gols do Alvinegro na partida, enquanto Salas e Martirena deixaram tudo igual para os argentinos. O Cruzeiro passou pelo Lanús-ARG na outra semifinal da competição. A decisão do torneio está marcada para o dia 23 de novembro, no estádio General Pablo Rojas, no Paraguai.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Brasileirão, o Corinthians está na 15ª posição, com 35 pontos. A equipe de Ramón Díaz vem de uma vitória contra o Cuiabá, na última segunda (28). No Campeonato Argentino, o Racing é o 7º colocado, com 28 pontos, e perdeu para o Banfield no último fim de semana.

Reta final de ano do Corinthians

Na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento. Após a decisão diante do Racing-ARG, a equipe tem clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O Alvinegro está a um ponto da zona da degola. Na Copa do Brasil, a equipe caiu na semifinal diante do Flamengo.

Comentarista do Jogo Aberto, Denílson projetou Racing x Corinthians (Foto: Reprodução)