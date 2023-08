Vice-campeão na temporada passada, sem nem ameaçar o título do rival Barcelona, Vinícius Júnior e companhia agora querem trazer a taça de volta para Madrid. Com a conquista da Copa do Rei e eliminação nas semis da Champions, não dá para dizer que a temporada foi uma decepção. Mas, ainda sim, um dos principais objetivos esse ano é voltar a vencer a La Liga.