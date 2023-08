Também com exibição de 100% dos jogos nas plataformas Disney com exclusividade, a LaLiga, a Liga das Estrelas na Espanha, se inicia na sexta-feira. O destaque do dia de abertura ficará com o atual campeão da Liga Europa, o Sevilla, que enfrentará em casa o Valencia. A partida irá ao ar às 16h30 na ESPN 4 e do Star+. E o fim de semana segue com o Real Madrid enfrentando o Athletic de Bilbao, no sábado (12) às 16h30 (ESPN), e no domingo (13), também às 16h30, com Getafe e Barcelona (Star+).