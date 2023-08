Onde assistir à Premier League? Entenda divisão dos direitos de transmissão das principais ligas da Europa

Onde assistir à Premier League, da Inglaterra?



✔️ No Brasil, o único detentor dos direitos de transmissão da Premier League é o grupo Disney. Dessa forma, os jogos do Campeonato Inglês vão ser exibidos somente nos canais ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming).



✔️ O acordo entre o grupo Disney e a Premier League é válido até o fim da temporada 2024/25.



Onde assistir à LaLiga, da Espanha?



✔️ A Disney também tem exclusividade nos direitos de transmissão da LaLiga no Brasil. Assim, os jogos do Campeonato Espanhol também serão exibidos apenas nos canais ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming).