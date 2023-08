O QUE VEM POR AÍ?

O time parisiense inicia a temporada com algumas mudanças notáveis em seu elenco. A notícia mais impactante é a saída de Lionel Messi, que decidiu se juntar ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Além disso, o clube enfrenta as ausências de Neymar e Mbappé, ambos envolvidos em negociações com outros clubes. Essas perdas representam um desafio para o PSG, mas também uma oportunidade para outros jogadores brilharem. A equipe de Paris, que tem sido uma força dominante no cenário do futebol francês, está sob a liderança do treinador Luis Enrique, que buscará manter a identidade ofensiva e competitiva do time, em busca do 12º título da Ligue 1.



+ Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League