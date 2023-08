81 DIAS DE JANELA

A janela de transferências da Arábia Saudita é uma das mais longas do futebol mundial. Neste ano, foi aberta no dia 1º de julho e vai se encerrar no dia 20 de setembro, totalizando 81 dias (ou seja, quatro meses) para os clubes do país seguirem investindo em contratações. O período dura mais que a janela da Europa, por exemplo, que se encerra no dia 1º de setembro.