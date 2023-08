De acordo com o jornal francês "L'Equipe", Neymar deve receber um salário de 160 milhões de euros (R$ 860 milhões, na cotação atual) por temporada, o dobro que o brasileiro ganhava no PSG. O contrato do atacante com o clube francês ia até 2027 e o brasileiro chegou a negociar com o Barcelona antes de acertar sua transferência para o Al-Hilal.