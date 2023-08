Para este ano, a equipe da Arábia Saudita que irá entrar na disputa do Mundial será o Al-Hilal. Além dele, o torneio já tem outros cinco clubes confirmados: Manchester City (Europa), León (América Central, do Norte e Caribe), Urawa Red Diamonds (Ásia), Auckland City (Oceania) e Al Ahly (África). A única vaga que resta é a da América do Sul, que será preenchida pelo campeão da Libertadores.