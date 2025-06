O Kashima Antlers goleou o Thespa Kusatsu nesta quarta-feira (11) por 4 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Imperador. Mais uma vez importante, o atacante Talles Brener jogou os 90 minutos pela equipe vencedora. O camisa 17 falou a respeito do triunfo e da consequente conquista da vaga no torneio nacional.

- Realizamos um ótimo jogo. Marcamos na reta final do primeiro tempo e definimos a partida quando voltamos do intervalo. Trata-se de uma competição relevante e desejamos vencê-la - afirmou.

👀 Kashima Antlers goleia Thespa Kusatsu: como foi o jogo?

A vitória do Kashima foi aberta ainda no primeiro tempo, com um gol contra do zagueiro Sehata. Na segunda etapa, brilhou a estrela do atacante Yuma Suzuki, que entrou no intervalo e anotou um hat-trick para garantir a goleada da equipe comandada por Toru Oniki.

No próximo sábado (14), o time de Talles receberá o Sanfrecce Hiroshima pela vigésima rodada da J-League. Atualmente, o Kashima lidera a competição com 40 pontos, seis a mais que o vice-líder e oito de vantagem sobre o Hiroshima. Com sete jogos na temporada, o mineiro de Divinópolis mira um ano de sucesso na tradicional agremiação nipônica.

- Seria fantástico ser campeão japonês pelo Kashima. Conheço a história do clube e sei da sua importância dentro do futebol japonês. Começamos bem a liga e o nosso desejo é seguir nesse ritmo. Sei que posso ser bastante útil e tenho certeza que terei cada vez mais oportunidades - definiu.