Gol ‘sem querer’ de Raphinha em Benfica x Barcelona quebra a web: ‘Bizarro’

O jogo entre Benfica e Barcelona, pela Champions League, contou com vários gols, sendo um deles de Raphinha. O tento do atacante nesta terça-feira (21), no entanto, foi bastante inusitado e viralizou nas redes sociais. O goleiro Trubin deu um chute para frente, a bola bateu na cabeça do brasileiro e morreu no fundo das redes.

A situação aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Benfica vencia o jogo por 3 a 1. O jogo ainda contou com três pênaltis, mais um de Raphinha e gol contra de Ronald Araujo. O Barcelona venceu o jogo por 5 a 4 no Estádio da Luz. Pavlidis (3), Lewandowski (2) e Eric Garcia marcaram os outros gols da partida.

Veja as reações nas redes sociais: