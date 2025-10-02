Atacante brasileiro tem início arrasador na temporada portuguesa
Gabriel Fraga é destaque do Camacha, de Portugal
Há sete anos em Portugal, o brasileiro Gabriel Fraga iniciou a temporada 25/26 em grande forma, ao marcar sete gols em sete jogos. Revelado pelo Atlético Goianiense - mas com passagem pela base do Ceará - o atacante comentou a ótima fase que vem vivendo no futebol europeu.
— Estou bastante feliz, pois de fato comecei com ótimos números a temporada. No entanto, estamos ainda no início. Tenho a expectativa de manter esse ritmo e ajudar muito o Camacha no decorrer da liga — disse.
O Camacha disputa a quarta divisão lusitana. Neste momento é o líder da competição com 10 pontos. Segundo Gabriel, o foco da equipe - que possui o melhor ataque (10) e a segunda defesa menos vazada (3) da competição - é exclusivamente o acesso.
— Só pensamos nisso. O trabalho realizado por todos nós é claramente direcionado a este objetivo. Como qualquer campeonato, será difícil vencê-lo, mas temos mostrado, partida após partida, que somos um grupo capaz de alcançar o que almejamos — declarou o atacante.
Saudades do Brasil
Com 26 anos, Gabriel tem saudades do Brasil. O atleta não esconde que esse fator é o mais complicado para os profissionais que atuam fora do país.
— Já me acostumei com esse aspecto. Não é fácil, com certeza, mas a gente se adapta. Todo esforço é válido quando temos uma meta nobre para ser conquistada — encerrou.
