Atacante francês com mais de 300 gols anuncia aposentadoria

Bafétimbi Gomis, de 39 anos, pendurou as chuteiras do futebol profissional, após mais de 20 anos destinados aos campos. O anúncio aconteceu antes do confronto entre seus antigos clubes, Olympique de Lyon e Saint-Étienne, no domingo (10). Em entrevista à "DAZN", ele afirmou que "não foi uma decisão fácil".

Nascido em La Seyne-sur-Mer, na França, Gomis é formado nas categorias de base do Saint-Étienne, o segundo maior campeão nacional do país. Por cinco temporadas, defendeu a equipe no futebol profissional, onde atuou 165 vezes, com 49 gols e 17 assistências.

Após sucesso no Saint-Étienne, Gomis foi atuar no Lyon, um dos maiores clubes da França. Nos Les Gones, o camisa 18 esteve por mais cinco temporadas, entre 2009 e 2014. Ao todo, foram 244 jogos e 95 gols, sendo a equipe na qual o atacante mais defendeu na carreira.

Depois da saída do futebol local, Gomis passou por cinco países diferentes, atuando por Swansea City, Galatasaray e Al-Hilal. O último clube do jogador foi o Kawasaki Frontale, do Japão. No entanto, as passagens de maior destaque do atleta foram no futebol turco e na Arábia Saudita.

Pela seleção francesa, Gomis realizou 12 jogos, com 3 gols. No total, são 636 jogos na carreira e 328 bolas na rede para o artilheiro, além de 13 títulos conquistados. O atacante era conhecido pela comemoração dos seus gols, na qual imitava um tigre em campo.

