Treinador italiano insulta elenco e revela oferta ‘surreal’ do United

Uma atitude de Roberto De Zerbi, treinador italiano do Olympique de Marseille, foi notícia no futebol francês na última sexta-feira (8). Após a derrota por 3 a 1 para o Auxerre, em casa, pela 11ª rodada da Ligue 1, o ex-Brighton perdeu a paciência com os seus próprios comandados. De acordo com o jornal L’Èquipe, a conversa foi tão acalorada no vestiário que o treinador chegou a insultar os jogadores.

— Vocês me humilharam, vocês humilharam nosso clube diante de nossos torcedores. Faltou coragem a todos. O futebol é minha vida. Eu não vim por dinheiro.

Na coletiva de imprensa posterior ao climão, o treinador voltou a se explicar frente ao resultado negativo.

— O que importa é a satisfação do trabalho. O que muda minha vida é me sentir recompensado a cada dia, dando às pessoas o que esperam - afirmou o comandante.

E ainda segundo apuração do jornal francês, De Zerbi já utilizou métodos pouco convencionais para motivar seus jogadores. Antes da estreia da equipe no Campeonato Francês, o italiano revelou detalhes da proposta que recebeu do Manchester United antes de fechar com o Olympique de Marseille.

— Aqui está o contrato que eles ofereceram, um acordo de várias temporadas com um salário que vocês podem imaginar. É por isso que eu não fui, porque coloco minha paixão acima do dinheiro. Vim para Marselha pela paixão.

Apesar das rusgas, o Olympique de Marseille está na briga pelo título francês: apesar de nove pontos atrás do líder PSG, o time soma 20 pontos na terceira colocação da tabela. No momento, o Marseille vive oscilação na temporada, com três derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos seis jogos. Após anos de destaque no Brighton, o italiano vive sua primeira temporada frente à equipe francesa.

O Olympique de Marseille do treinador De Zerbi é o terceiro colocado da Ligue 1 (Foto: Christophe Simon/AFP)

