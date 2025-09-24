Atacante do Arsenal lesiona o joelho e será baixa por meses

O Arsenal terá mais um desfalque importante para as próximas semanas. Além de Kai Havertz, Hincapié e Odegaard, Noni Madueke sofreu uma lesão no joelho durante o empate contra o Manchester City, no último domingo (21). Dessa forma, segundo a imprensa inglesa, o atacante tem uma recuperação estimada em seis a oito semanas.

O técnico Mikel Arteta confirmou que o jogador, contratado junto ao Chelsea na última janela de transferências, ficará fora de combate por um período importante:

"Parece que ele ficará fora por algumas semanas. Teremos que reavaliá-lo na próxima semana. Ele sentiu no início da partida e, no intervalo, já estava muito dolorido", explicou Arteta, que lamentou a lesão diante do bom momento do atacante de 23 anos.

Além de Madueke, o Arsenal perdeu o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, também reforço para esta temporada, que apresentou um problema na virilha. Arteta afirmou que se trata de uma lesão de curto prazo, mas destacou a necessidade de um cuidado maior com jogador, visto que não teve uma pré-temporada completa. Os Gunners já não contam com Kai Havertz, submetido a cirurgia no joelho no mês passado, e com o capitão Martin Odegaard, que está em fase final de recuperação de uma lesão no ombro.

Jayden Bogle e Madueke disputam a bola em Arsenal x Leeds (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Calendário apertado e lesões

Apesar das baixas e do calendário com datas próximas, o Arsenal de Mikel Arteta sofre grande pressão para superar esse tipo de adversidade na temporada. Thierry Henry, inclusive, falou sobre o tema recentemente e destacou que 2025/26 será de provação para os Gunners, com a necessidade de vencer, ao menos, um torneio.

A fala do ídolo gunner ilustra a preocupação de Arteta durante o mercado de transferências, quando exigiu peças para composição de elenco, além de titulares pontuais, como Madueke. Assim, a equipe estaria mais pronta para as dificuldades impostas pelo calendário.

