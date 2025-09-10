Atacante do Chelsea sofre grave lesão muscular; veja

O Chelsea sofreu um revés importante para o prosseguimento da temporada. Diagnosticado com uma grave lesão muscular, Liam Delap ficará afastado dos gramados por, pelo menos, dois meses, segundo o jornal "The Athletic". O atacante foi substituído contra o Fulham com um incômodo na coxa e passará por tratamento conservador, sem a necessidade de uma cirurgia.

As avaliações iniciais realizadas pelo departamento médico dos Blues revelaram que não há necessidade de uma cirurgia. O período de recuperação é estimado em cerca de dez semanas, com possível retorno em meados de novembro. Portanto, a previsão do Chelsea é de que Delap volte para a exigente sequência de jogos em competições nacionais e europeias que marcam o calendário inglês no fim de ano.

A lesão de Liam Delap forçou o Chelsea a solicitar o retorno de Marc Guiu, que havia acabado de ser emprestado ao Sunderland, com um contrato de uma temporada. A ausência prolongada do atacante significa que ele perderá o início da campanha dos Blues na Liga dos Campeões, o que inclui uma viagem para a Alemanha, para enfrentar o Bayern de Munique em 17 de setembro. O jogador, recém-contratado junto ao Ipswich, também ficará de fora de confrontos importantes da Premier League, contra Liverpool e Tottenham.

Delap em ação pelo Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Performance de Delap no Ipswich e expectativa

Liam Delap se destacou na última temporada, com 12 gols e duas assistências em 37 partidas da Premier League. Apesar do bom desempenho individual, não conseguiu evitar o rebaixamento do Ipswich, mas fez o bastante para chamar atenção do Chelsea. Com isso, o atacante foi comprado pelos Blues por 30 milhões de libras (R$ 219,4 milhões na cotação atual). Até então, Delap atuou em nove oportunidades pelo time de Enzo Maresca, com apenas uma bola na rede.

