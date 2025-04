Um dos melhores jogadores do mundo na temporada 2024/25 pelo Barcelona, Raphinha é o novo alvo do endinheirado futebol saudita. O Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, mira o brasileiro e estaria disposto a oferecer um salário total de 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão), por quatro anos de contrato. As informações são do jornal "Sport", da Espanha.

Na última temporada, Raphinha já havia sido cotado pelo mercado da Arábia Saudita, mas foi convencido a ficar na Catalunha pelo técnico Hansi Flick. Agora, o time de Jorge Jesus volta à carga para contratar o atacante do Barcelona, visto que as investidas em Mohamed Salah e Vini Jr não deram prosseguimento.

Além da remuneração astronímica de 50 milhões de dólares por temporada (aproximadamente R$ 286 milhões na cotação atual), o Clube dos Príncipes deve oferecer 100 milhões de euros (R$ 652 milhões) ao Barcelona para iniciar a negociação pelo atleta. O elenco, que contava com Neymar como a principal figura técnica e midiática, perdeu o craque em janeiro de 2025 após passagem de 7 exibições sem brilho.

Números de Raphinha na temporada 2024/25 ⚽

Na temporada atual, Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo, sendo considerado favorito para a próxima Bola de Ouro. São 49 partidas disputadas pelo Barcelona, com 30 gols marcados e 23 assistências distribuídas, mais do que qualquer brasileiro na história dos Culés. Liderado pelo brasileiro, o time está na liderança do La Liga, na semifinal da Champions League e na final da Copa do Rei.

