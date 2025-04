Al-Hilal oferece salário bilionário a Raphinha; veja valores por dia, mês e ano

De acordo com o jornal espanhol Sport, Raphinha recebeu uma sondagem do Al-Hilal e pode ser um dos principais alvos do time saudita para a próxima janela de transferências. Segundo informações do veículo, o clube estaria disposto a pagar um salário de mais de R$ 1 bilhão por quatro anos de contrato. Em comparação ao seu atual salário no Barcelona, o atacante pode receber um valor 270% maior caso fosse para a Arábia Saudita.

Essa não é a primeira investida que o futebol da Arábia Saudita faz para contratar o atacante. Na janela de transferências passada, o mercado do país buscou contratar o atleta, mas o técnico Hansi Flick, do Barça, convenceu Raphinha a ficar na Espanha. Agora, há um novo horizonte a ser analisado pelo jogador, principalmente pelas altas cifras envolvidas no possível negócio.

O Lance! Biz fez uma análise de quanto Raphinha ganharia por dia, mês e ano com o salário que o Al-Hilal estaria disposto a pagar para ele caso o negócio fosse fechado. O salário divulgado é de US$ 200 milhões, ou R$ 1,14 bilhão, durante quatro temporadas.

Detalhes do possível salário de Raphinha

Salário anual : 50 milhões de euros (R$ 285,5 milhões)​

: 50 milhões de euros (R$ 285,5 milhões)​ Salário mensal : 4,1 milhões de euros (R$ 23,75 milhões)​

: 4,1 milhões de euros (R$ 23,75 milhões)​ Salário semanal : 1,04 milhão de euros (R$ 5,93 milhão)​

: 1,04 milhão de euros (R$ 5,93 milhão)​ Salário diário: 136 mil euros (R$ 776 mil)​

Valores convertidos com base na cotação de R$ 5,77 por dólar.

Boa fase na temporada

Raphinha vive sua melhor fase desde que chegou ao Barcelona. Nesta temporada, o brasileiro desponta como grande nome da Liga dos Campeões, ajudando o Barcelona a cavar a vaga na semifinal da competição, além de liberar a La Liga e chegar na decisão da Copa do Rei. São 49 partidas disputadas pelo Barça, com 30 gols marcados e 23 assistências distribuídas, mais do que qualquer brasileiro na história dos Culés.

O atacante tem sido extremamente decisivo nos jogos do Barcelona. Contra o Celta de Vigo, por exemplo, marcou dois gols na vitória por 4 a 3, sendo um deles no último lance, de pênalti. Na Liga dos Campeões, o brasileiro balançou as redes em partidas contra o Benfica nas oitavas de final e diante do Borussia Dortmund, pelas quartas de final.