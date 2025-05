Endrick é criticado em vitória do Real Madrid, e Ancelotti é poupado

Sem uma grande atuação, Endrick foi criticado pela imprensa espanhola na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Mallorca, pela La Liga. Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti foi poupado dos comentários negativos.

Com apenas uma boa oportunidade de balançar as redes na partida, Endrick não foi poupado pelo "As", de Madri. O jornal chegou a colocar o futuro do centroavante na Seleção Brasileira em risco devido a má apresentação diante de Ancelotti.

- Teve uma grande ocasião, um cara a cara, mas indicou a Leo Román até por WhatsApp onde iria chutar. Desde então, ficou nervoso e impreciso. Saiu cabisbaixo aos 29 minutos (do segundo tempo). A temporada dele não está ajudando o suficiente no novo Madrid que está chegando. E quem sabe não vai prejudicá-lo também com o novo Brasil.

No "Marca", Endrick foi eleito um dos piores em campo da equipe de Ancelotti e deixou o gramado com uma nota cinco, o que fez com que ficasse à frente apenas de Asencio. Segundo a avaliação, o atacante esteve apagado, principalmente no segundo tempo.

- Aos dois minutos, teve um mano a mano com Leo Román, mas o chute foi bem defendido pelo goleiro. Foi desequilibrado com um leve empurrão de Copete. Falta mostrar mais nessas partidas já que seu faro (de gol) só foi visto na Copa (do Rei). Não encontrou muitas opções no segundo tempo. Faltou entrar mais no jogo e deixou seu espaço.

Enquanto Endrick foi muito criticado, Carlo Ancelotti foi poupado das críticas pela imprensa espanhola, que reconheceu a falta de opção no elenco. O comandante não pôde contar com uma equipe inteira por conta de lesões e suspensões, como Vini Jr, Rodrygo, Tchouaméni e Camavinga.