No meio do primeiro tempo, mais uma oportunidade clara de gol para o Arsenal surgiu. Após uma saída errada de Ortega, a bola sobrou para um livre Kai Havertz ampliar o placar contra o Manchester City, mas o atacante errou o gol e a chance foi desperdiçada. O erro do alemão, no entanto, foi muito criticado nas redes sociais por torcedores que não acreditaram no erro de pontaria do craque.

continua após a publicidade

➡️ Apesar do domínio, Real Madrid não marca e é derrotado pelo Espanyol

Torcedores se revoltam com gol perdido de Havertz

Apesar do erro de Havertz, o Arsenal continua na frente no placar, e a partida foi para intervalo com vantagem para os donos da casa. O Manchester City, por outro lado, está com dificuldades de marcar um gol, principalmente pela excelente atuação feita pelo goleiro Raya até o momento.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade