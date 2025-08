Raio-x: Messi teve cinco lesões importantes na carreira

Messi tem um histórico positivo com mais de 1.000 jogos jogados.

As lesões incluem duas musculares, duas ligamentares e uma fratura.

Este é o 53º problema físico na carreira do jogador.

Lionel Messi foi diagnosticado com lesão muscular leve.

Lionel Messi foi diagnosticado com uma lesão muscular, considerada leve pelo Inter Miami, no último domingo (3). O argentino sofreu seu 53º problema físico na carreira, porém, apenas cinco destes foram mais sérios, fazendo com que o craque ultrapassasse a base de 50 dias fora dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O levantamento foi realizado pelo site "Transfermarkt", que detalha as lesões ou problemas de saúde sofridos por Lionel Messi, além do tempo fora dos gramados. Assim, as cinco questões físicas mais graves sofridas pelo argentino ficam evidentes: duas lesões musculares, duas ligamentares e uma fratura. A última delas foi pela seleção da Argentina, na decisão da Copa América de 2024, curiosamente uma das que o tirou de uma final. A outra foi em 2006, quando o ainda prodígio não atuou contra o Arsenal na decisão da Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Aos 38 anos, é possível tratar como positivo o histórico de Lionel Messi em relação a problemas físicos, já que superou os 1.000 jogos na carreira e seu período máximo fora de ação foi de 88 dias, quando fraturou o metatarso na temporada 2006/07.

Messi sente lesão pelo Inter Miami (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Veja o histórico de problemas físicos de Messi

Temporada Problema físico Período lesionado Dias ausente Jogos ausente 05/06 Rotura muscular na coxa 06/02/2006 – 16/02/2006 11 dias 1 (Barcelona) 05/06 Rotura da fibra muscular 08/03/2006 – 21/05/2006 75 dias 18 (Barcelona / Argentina Sub-20) 06/07 Fratura do Metatarso 13/11/2006 – 08/02/2007 88 dias 19 (Barcelona / Argentina) 07/08 Lesão na coxa 17/12/2007 – 14/01/2008 29 dias 5 (Barcelona) 07/08 Rotura da fibra muscular 06/03/2008 – 10/04/2008 36 dias 9 (Barcelona / Argentina) 09/10 Distensão muscular 10/08/2009 – 18/08/2009 9 dias 2 (Barcelona / Argentina) 10/11 Ligamento Esticado 20/09/2010 – 27/09/2010 8 dias 2 (Barcelona)

12/13 Problemas musculares na coxa 02/04/2013 – 09/04/2013 8 dias 2 (Barcelona) 12/13 Problemas musculares na coxa 11/04/2013 – 22/04/2013 12 dias 2 (Barcelona) 12/13 Lesão na coxa 13/05/2013 – 06/06/2013 25 dias 3 (Barcelona) 13/14 Problemas musculares na coxa 11/08/2013 – 15/08/2013 5 dias 1 (Argentina) 13/14 Problemas musculares na coxa 22/08/2013 – 26/08/2013 5 dias 1 (Barcelona) 13/14 Lesão na coxa 29/09/2013 – 18/10/2013 20 dias 4 (Barcelona / Argentina) 13/14 Rotura da fibra muscular 11/11/2013 – 06/01/2014 57 dias 11 (Barcelona / Argentina) 14/15 Problemas na tibiotársica 29/03/2015 – 31/03/2015 3 dias – (sem jogos registrados) 15/16 Ligamento intra-articular rasgado joelho 28/09/2015 – 18/11/2015 52 dias 13 (Barcelona / Argentina) 15/16 Problemas nos rins 14/12/2015 – 17/12/2015 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Problemas musculares na coxa 18/01/2016 – 21/01/2016 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Pedra nos rins (cirurgia) 09/02/2016 – 14/02/2016 6 dias 2 (Barcelona) 15/16 Contusão nas costas 28/05/2016 – 10/06/2016 14 dias 1 (Argentina) 16/17 Queixas adutores 05/09/2016 – 08/09/2016 4 dias 1 (Argentina) 16/17 Rotura da fibra muscular 22/09/2016 – 15/10/2016 24 dias 6 (Barcelona / Argentina) 16/17 Síndrome gripal 17/11/2016 – 21/11/2016 5 dias 1 (Barcelona) 17/18 Queixas adutores 22/03/2018 – 30/03/2018 9 dias 2 (Argentina) 18/19 Fratura do antebraço 21/10/2018 – 09/11/2018 20 dias 5 (Barcelona) 18/19 Pubalgia 23/03/2019 – 29/03/2019 7 dias 1 (Argentina) 19/20 Lesão no pé 05/08/2019 – 16/09/2019 43 dias 6 (Barcelona / Argentina) 19/20 Queixas adutores 25/09/2019 – 01/10/2019 7 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão no tornozelo 23/12/2020 – 01/01/2021 10 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão na coxa 12/01/2021 – 15/01/2021 4 dias 1 (Barcelona)