Atacante da Holanda detona Koeman após ser excluído da seleção: ‘Não se trata assim’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 10:58 • Rio de Janeiro

Steven Bergwijn, atacante da Holanda, rebateu Ronald Koeman e afirmou que não tem vontade de retornar à seleção da após o treinador criticar publicamente sua transferência para a Arábia Saudita. Segundo o técnico, o jogador não será mais convocado por “falta de ambição esportiva.”

Na última semana, Bergwijn aceitou uma proposta para trocar o Ajax pelo Al Ittihad, e Koeman fechou as portas da equipe nacional. Em entrevista ao jornal "De Telegraaf", rebateu as declarações do comandante holandês e exaltou o nível da liga saudita.

- Não se trata os jogadores assim. Sempre considerei uma honra jogar pela seleção holandesa, mas com esse técnico não quero mais. Para mim acabou com alguém que deliberadamente me retrata assim na imprensa. - disse o jogador do Al-Ittihad.

Ronald Koeman, comandante a seleção da Holanda, concedeu entrevista coletiva antes dos jogos da Liga das Nações (Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

- Posso assegurá-lo de que a competição aqui é melhor do que na Holanda. Veja os jogadores de topo jogando aqui, e na pré-temporada o Al-Ittihad venceu a Inter de Milão. O técnico da seleção sabe muito bem que a competição na Arábia Saudita é de um bom nível. - acrescentou.

Ex-Ajax e jogador de duas Copas do Mundo, o atacante de 26 anos foi anunciado pelo Al-Ittihad, time de Karim Benzema e N’Golo Kanté na última segunda-feira (2), em transação de 25 milhões de euros (R$155 milhões). Apesar de não ser estar na atual lista do comandante holandês, esteve no elenco que disputou a Eurocopa deste ano, na qual a Laranja Mecânica chegou à semifinal.