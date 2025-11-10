menu hamburguer
Confira as chances do Atlético-MG para alcançar 'novo objetivo' no Campeonato Brasileiro

Sampaoli traçou uma nova meta para o Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/11/2025
10:51
Chances de libertadores do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético tem um novo objetivo traçado por Sampaoli para o Campeonato Brasileiro. O que antes era tratado como distante, se colocou como uma possibilidade, mesmo que difícil de alcançar, devido aos últimos resultados positivos da equipe.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O acesso via Brasileirão para a Libertadores 2026 é a nova rota do Atlético. A equipe vem de uma invencibilidade de quatro partidas, são três vitórias e um empate. Isso deu forças ao time de Sampaoli, que a poucos jogos atrás lutava apenas para se afastar da zona do rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Chances de Libertadores para o Atlético via Brasileirão

A nova missão do Galo não é nada fácil. Atualmente são sete vagas garantidas para a Libertadores via Brasileirão, o G7, podendo estender para G8, caso Cruzeiro ou Fluminense terminem nesse bloco e um dos dois vençam a Copa do Brasil.

O alvinegro ocupa a 9° colocação com 43 pontos e um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos à vaga na Liberta. São oito pontos atrás do Fluminense, último time do G7.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, atualmente as chances do Atlético se classificar para a Libertadores via Brasileirão são de 6%.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)
(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Chances dos concorrentes do Atlético

Flamengo – 100% -  68 Pontos 
Palmeiras – 100% -  68 Pontos 
Cruzeiro – 100% - 64 Pontos
Mirassol – 99.9% - 59 Pontos 
Bahia – 97.6% - 53 Pontos
Botafogo – 95.4% - 52 Pontos
Fluminense – 85.6% - 51 Pontos
São Paulo – 11.4% - 45 Pontos
Atlético – 6.0% - 43 Pontos
Vasco da Gama – 1.6% - 42 Pontos 
Corinthians – 1.1% - 42 Pontos 
Bragantino – 0.95% - 42 pontos
Ceará – 0,26% - 42 pontos

Probabilidade de classificação por pontuação

47 pontos - 0.000%
48 pontos - 0.002%
49 pontos - 0.062%
50 pontos - 0.736%
51 pontos - 3.812%
52 pontos - 11.681%
53 pontos - 28.937%
54 pontos - 48.784%
55 pontos - 68.693%
56 pontos - 87.137%
57 pontos - 94.172%
58 pontos - 98.615%
59 pontos - 99.715%
60 pontos - 99.963%
61 pontos - 99.995%
62 pontos - 100.000%

